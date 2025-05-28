مبابي يحصد جائزة أفضل لاعبي ريال مدريد هذا الموسم

الأربعاء، 28 مايو 2025 - 14:17

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

فاز الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في موسم 2024-2025 بصفوف الميرينجي.

وحصد مبابي الجائزة بعد موسمه الأول مع الفريق الملكي.

بداية النجم الفرنسي مع ريال مدريد لم تكن بالشكل الأمثل في الأشهر الأولى من الموسم، قبل أن يتعملق في باقي الموسم.

أخبار متعلقة:
تقرير: النصر والاتفاق ينافسان إنتر ميامي على ضم مودريتش مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: ريال مدريد لم يحسم مصير نيكو باز سكاي: هدف برشلونة يخضع للكشف الطبي مع بايرن مرموش ينافس على جائزة أفضل هدف في موسم الدوري الإنجليزي

وتوج كيليان مبابي بجائزة هداف الدوري الإسباني برصيد 31 هدفا، بفارق 4 أهداف عن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

كما حصد جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوريات الـ5 الكبرى، متفوقا على محمد صلاح نجم ليفربول وفيكتور جيوكيرس مهاجم سبورتنج لشبونة.

Image

بشكل عام شارك مبابي في 55 مباراة مع الملكي بمختلف المسابقات.

وسجل الديك الفرنسي 42 هدفا وصنع 4.

عقب نهاية موسم الدوري الإسباني يستعد كيليان مبابي لخوض منافسات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الشهر المقبل.

ويتنافس ريال مدريد ضمن 32 ناديا على لقب البطولة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

ويتواجد العملاق الإسباني ضمن المجموعة الثامنة مع الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

كيليان مبابي ريال مدريد
نرشح لكم
خلفا لـ راؤول.. ألفارو أربيلوا مديرا فنيا لـ ريال مدريد كاستيا مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: ريال مدريد لم يحسم مصير نيكو باز برشلونة يجدد تعاقد لامين يامال سبورت تكشف تفاصيل عقد لامين يامال ذا أثليتك: بيتيس يرغب في استمرار أنتوني.. وخيار الشراء النهائي مطروح "خيبة أمل كبيرة".. تقرير إسباني يكشف سبب رحيل راؤول عن ريال مدريد كاستيا ريال مدريد يعلن رحيل راؤول عن تدريب فريق الشباب تقرير: ريال مدريد يقرر تفعيل بند إعادة شراء باز
أخر الأخبار
مدرب الوداد: مواجهة إشبيلية كشفت جاهزيتنا لمونديال الأندية.. ورونالدو إضافة نتمناها 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري - المصري (1)-(0) حرس الحدود.. البنك الأهلي (0)-(0) بتروجت.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الأهلي (2)-(0) فاركو.. تشتيت من على الخط ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - سيراميكا (1)-(2) بيراميدز.. بطاقة حمراء ساعة | الكرة المصرية
الزمالك يطلب حضور الجماهير بالسعة الكاملة لنهائي كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
تشكيل فاركو - المترجي أساسي ضد الأهلي.. وثنائي في الهجوم ساعة | الدوري المصري
تشكيل سيراميكا كليوباترا - شكري ورمضان أساسيان.. وثلاثي يقود الهجوم أمام بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
تشكيل المصري - هاشم أساسي على حساب المحمدي في مواجهة حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 4 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري
/articles/506154/مبابي-يحصد-جائزة-أفضل-لاعبي-ريال-مدريد-هذا-الموسم