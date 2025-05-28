تقرير: النصر والاتفاق ينافسان إنتر ميامي على ضم مودريتش

الأربعاء، 28 مايو 2025 - 14:04

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ريال مدريد

يدرس النجم الكرواتي لوكا مودريتش عروضا مغرية من فريقين سعوديين ونادي إنتر ميامي الأمريكي للانضمام إلى صفوف أحدهم بداية من الموسم المقبل.

وتنتهي مسيرة مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي بعد سنوات من النجاح.

وذكر موقع فوت ميركاتو أن مودريتش بدأ البحث عن فريق جديد وسط صراع على ضمه.

أخبار متعلقة:
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: ريال مدريد لم يحسم مصير نيكو باز سكاي: هدف برشلونة يخضع للكشف الطبي مع بايرن مرموش ينافس على جائزة أفضل هدف في موسم الدوري الإنجليزي سكاي: ليفربول يبدأ مفاوضاته لضم زميل مرموش السابق

وأضاف التقرير أن إنتر ميامي يدرس حاليًا إمكانية ضم الدولي الكرواتي، خاصة أن الولايات المتحدة هي خياره المفضل لأسباب عائلية.

وأفاد التقرير أن نادي النصر السعودي قدم عرضًا لضم اللاعب.

كما أوضح التقرير أن نادي الاتفاق السعودي أيضًا من بين الأندية المرشحة للتعاقد مع مودريتش.

ويسعي إنتر ميامي، المملوك جزئيا من قبل ديفيد بيكام، لتعزيز صفوفه بلاعبين كبار ورفع مستوى المنافسة في الدوري الأمريكي، بعد استقطاب عدة نجوم عالميين خلال السنوات الماضية.

ويضم إنتر ميامي بين صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأورجواياني لويس سواريز، والثنائي الإسباني جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

ويرى مودريتش أن هذه الخطوة ستكون فرصة للحفاظ على مستواه والمشاركة مع منتخب كرواتيا في كأس العالم 2026، إضافة إلى أنها تحد جديد في مسيرته.

وأعلن النادي الملكي أن مودريتش سيلعب مع الفريق في كأس العالم للأندية في الصيف، قبل وضع كلمة النهاية على رحلة مليئة بالبطولات والألقاب.

ويتنافس ريال مدريد ضمن 32 ناديا على لقب البطولة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

البطولة ذاتها أيضا تضم إنتر ميامي الذي يلعب رفقة الأهلي وبالميراس وبورتو.

فيما يتواجد ريال مدريد ضمن المجموعة الثامنة مع الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

لوكا مودريتش ريال مدريد النصر الاتفاق إنتر ميامي
نرشح لكم
سكاي: برينتفورد يطلب ضم حارس ليفربول تقرير: إنتر يتوصل إلى اتفاق لضم جناح مارسيليا مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: ريال مدريد لم يحسم مصير نيكو باز سكاي: هدف برشلونة يخضع للكشف الطبي مع بايرن الهلال يضم جناح أهلي جدة سكاي: ليفربول يبدأ مفاوضاته لضم زميل مرموش السابق سكاي: يونايتد يقترب من حسم صفقة كونيا صفقة من الغريم.. الهلال يتعاقد مع مدافع النصر
أخر الأخبار
سكاي: برينتفورد يطلب ضم حارس ليفربول دقيقة | ميركاتو
ديلي ميل: ثلاثي أستون فيلا على رادار الدوري السعودي 9 دقيقة | سعودي في الجول
سلوت يرفض تسلم جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي تضامنا مع ضحايا ليفربول 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري السعودي - جمهور اتحاد جدة الأكثر حضورا.. وجماهير الهلال في المركز الثالث 50 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: إنتر يتوصل إلى اتفاق لضم جناح مارسيليا ساعة | ميركاتو
خريج مدرسة جوارديولا يتولى تدريب براجا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أحمد دياب يعلن تسليم درع الدوري لبطل المسابقة عقب مباريات اليوم 2 ساعة | الدوري المصري
زيدان: بالطبع أحلم بتدريب منتخب فرنسا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 4 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري
/articles/506153/تقرير-النصر-والاتفاق-ينافسان-إنتر-ميامي-على-ضم-مودريتش