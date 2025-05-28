تقرير: النصر والاتفاق ينافسان إنتر ميامي على ضم مودريتش

يدرس النجم الكرواتي لوكا مودريتش عروضا مغرية من فريقين سعوديين ونادي إنتر ميامي الأمريكي للانضمام إلى صفوف أحدهم بداية من الموسم المقبل.

وتنتهي مسيرة مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي بعد سنوات من النجاح.

وذكر موقع فوت ميركاتو أن مودريتش بدأ البحث عن فريق جديد وسط صراع على ضمه.

وأضاف التقرير أن إنتر ميامي يدرس حاليًا إمكانية ضم الدولي الكرواتي، خاصة أن الولايات المتحدة هي خياره المفضل لأسباب عائلية.

وأفاد التقرير أن نادي النصر السعودي قدم عرضًا لضم اللاعب.

كما أوضح التقرير أن نادي الاتفاق السعودي أيضًا من بين الأندية المرشحة للتعاقد مع مودريتش.

ويسعي إنتر ميامي، المملوك جزئيا من قبل ديفيد بيكام، لتعزيز صفوفه بلاعبين كبار ورفع مستوى المنافسة في الدوري الأمريكي، بعد استقطاب عدة نجوم عالميين خلال السنوات الماضية.

ويضم إنتر ميامي بين صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأورجواياني لويس سواريز، والثنائي الإسباني جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

ويرى مودريتش أن هذه الخطوة ستكون فرصة للحفاظ على مستواه والمشاركة مع منتخب كرواتيا في كأس العالم 2026، إضافة إلى أنها تحد جديد في مسيرته.

وأعلن النادي الملكي أن مودريتش سيلعب مع الفريق في كأس العالم للأندية في الصيف، قبل وضع كلمة النهاية على رحلة مليئة بالبطولات والألقاب.

ويتنافس ريال مدريد ضمن 32 ناديا على لقب البطولة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

البطولة ذاتها أيضا تضم إنتر ميامي الذي يلعب رفقة الأهلي وبالميراس وبورتو.

فيما يتواجد ريال مدريد ضمن المجموعة الثامنة مع الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.