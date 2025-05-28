مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: ريال مدريد لم يحسم مصير نيكو باز

لم يحسم نادي ريال مدريد الإسباني مصير لاعبه نيكو باز المعار إلى كومو الإيطالي.

وانتقل لاعب الوسط الأرجنتين الشاب من ريال مدريد إلى كومو الإيطالي على سبيل الإعارة في الموسم المنقضي.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "حتى الآن لم يحسم ريال مدريد موقف اللاعب سواء بقطع إعارته والعودة للنادي أو استمراره في كوكو".

اللاعب البالغ من العمر 20 عاما ظهر بمستوى مميز مع كومو في الدوري الإيطالي خلال الموسم المنقضي.

ولعب باز 35 مباراة من أصل 38 في الدوري الإيطالي، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وبدأ نيكو باز في فريق الناشئين مع نادي تيرنيفي الإسباني، قبل أن ينتقل إلى قطاع الناشئين في ريال مدريد.

وتم تصعيده للفريق الثاني في ريال مدريد "كاستيا" في عام 2023 قبل أن ينتقل إلى كومو الإيطالي في 2024.

واحتل كومو المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة.