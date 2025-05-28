سكاي: هدف برشلونة يخضع للكشف الطبي مع بايرن

أفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا بأن جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن يخضع حاليا للكشف الطبي مع بايرن ميونيخ.

وانتهى عقد تاه مع ليفركوزن بنهاية موسم 2024-2025.

وأوضح التقرير أنه تاه وصل إلى ميونيخ يوم الأربعاء لإجراء الفحص الطبي.

وفي حالة تجاوزه الكشف الطبي بنجاح سيوقع تاه على عقد لمدة 4 مواسم مع نادي بايرن ميونيخ.

وكان بايرن ينتظر الموافقة النهائية من اللاعب من أجل ضمه في صفقة انتقال حر.

فقد تم الاتفاق على الشروط الشخصية مع تاه الذي حاول برشلونة ضمه أيضا.

كما تلقى البالغ من العمر 29 عاما عروضا بينها ثنائي الدوري الإنجليزي من ليفربول وتوتنام، حسب العديد من التقارير.