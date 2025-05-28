كرة سلة - الإسباني جوليان مارتينيز مدربا لمنتخب مصر للسيدات

أعلن الاتحاد المصرى لكرة السلة التعاقد مع المدير الفني الإسباني جوليان مارتينيز، لتدريب منتخب مصر للسيدات.

ووجه اتحاد كرة السلة الشكر لـ عمرو عاصم على الفترة التي قضاها مع منتخب السيدات، وتأهل بالمنتخب إلى نهائيات بطولة الأفروباسكت.

وجاء ذلك بالتنسيق مع لجنة المنتخبات بالاتحاد المصري، برئاسة طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد.

ووقع اختيار لجنة المنتخبات على المدير الفني الإسباني جوليان مارتينيز، نظراً لما يمتلكه من خبرات كبيرة في قيادة منتخبات السيدات، خاصة في القارة الإفريقية، وقدم مستويات مميزة خلال السنوات الماضية.

يذكر أن المدرب الإسباني جوليان مارتينيز سبق ودرب منتخب موزمبيق وفريق REG الرواندي وحقق نجاحات مميزة مع الفرق التي دربها.