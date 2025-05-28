شكوك حول مشاركة حارس اتحاد جدة في نهائي الكأس

الأربعاء، 28 مايو 2025 - 13:05

كتب : FilGoal

بردراج رايكوفيتش

تدرَّب الصربي بريدراج رايكوفيتش حارس مرمى اتحاد جدة بمعزل عن زملائه مجددًا قبل أيام قليلة من نهائي كأس الملك أمام القادسية، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وغاب الحارس الصربي عن لقاء ضمك في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي يوم الاثنين.

وأوضح التقرير أن رايكوفيتش واصل أداء برنامجه التأهيلي منفردًا داخل مقر النادي، في حين بدأ زملاؤه تحضيراتهم للمباراة المرتقبة.

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وتعود آخر مشاركة لرايكوفيتش إلى مباراة النمور مع الرائد ضمن الجولة الـ 32 التي غادرها الحارس اضطراريًا خلال الشوط الأول.

وألزم الجهاز الفني للفريق الأسماء التي بدأت مباراة ضمك بتمارين استرجاعية، في حين أخضع الآخرين إلى تدريبات لياقية داخل صالة اللياقة البدنية، قبل توجُّه الجميع إلى أرضية الملعب الرئيسي لإكمال الحصّة.

ويستعيد الفريق في النهائي خدمات الجناح الفرنسي موسى ديابي الذي غاب أمام ضمك لتراكم البطاقات الصفراء.

ويستضيف ملعب الإنماء في جدة، الذي شهد تتويج اتحاد جدة بالدوري، المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين.

اتحاد جدة القادسية بريدراج رايكوفيتش
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