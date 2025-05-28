اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة

توج الثنائي مصطفى عسل ونوران جوهر بلقب بطولة بالم هيلز المفتوحة في نسختها الأولى.

واستضافت بالم هيلز النسخة الأولى من البطولة الدولية للرجال والسيدات بالفئة الذهبية.

ونجحت نوران جوهر في التغلب على اليابانية ساتومي واتانابي بثلاثة أشواط دون مقابل.

وحسمت نوران اللقب خلال 38 دقيقة فقط بنتيجة أشواط 11-5 و 11-5 و11-4.

بينما نجح مصطفى عسل في التتويج بلقب البطولة على حساب كريم عبد الجواد بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وكان كريم عبد الجواد قد تقدم بنتيجة 12-10 قبل أن يفوز مصطفى عسل بثلاثة أشواط متتالية في مباراة استغرقت 73 دقيقة.

ويستعد أبطال مصر للمشاركة في بطولة بريطانيا المفتوحة الأسبوع المقبل.

وتعتبر بطولة بالم هيلز من البطولات ذات الفئة الذهبية وبإجمالي جوائز 250 ألف دولار.

وكان الثنائي علي فرج وهانيا الحمامي انسحب قبل انطلاق منافسات البطولة بسبب الإصابة.