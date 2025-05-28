مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك وبيراميدز لم يطلبا بشكل رسمي تحكيم أجنبي لنهائي الكأس

الأربعاء، 28 مايو 2025 - 12:39

كتب : محمد جمال

مصطفى شلبي - الزمالك - بيراميدز

أوضح مصدر من اتحاد كرة القدم مستجدات إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز بتحكيم أجنبي.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "حتى الآن لم يطلب الزمالك أو بيراميدز تحكيم أجنبي لنهائي كأس مصر، ننتظر الخطابات الرسمية من أجل العمل على استقدام حكام أجانب للمباراة،".

وأضاف "في حالة عدم طلب أي من الناديين هناك طاقم تحكيم مصري جاهز لإدارة النهائي".

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وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة يتجه لتأجيل موعد انطلاق المباراة لأكثر من ساعة، وذلك بسبب أن اللقاء سيقام في نفس يوم وقفة عيد الأضحى المبارك.

وبالتالي سيكون الموعد المحدد للمباراة وهو 8 مساء في نفس توقيت آذان المغرب.

ولذلك سيتم تأجيل المباراة تقام في التاسعة والنصف مساء بدلا من الثامنة مساء.

وتقام مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز على استاد القاهرة.

وكانت المباراة تم تأجيل موعدها من 20 مايو إلى 5 يونيو بسبب تأهل بيراميدز لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك بيراميدز نهائي كأس مصر
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