الهلال يضم جناح أهلي جدة

أعلن نادي الهلال عن تعاقده مع عبد الكريم دارسي جناح فريق أهلي جدة في صفقة انتقال حر.

ولم يعلن الهلال تفاصيل الصفقة، واكتفى بالإشارة إلى نجاحه في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

واستفاد الهلال من عدم تجديد اللاعب لتعاقده مع أهلي جدة.

وكانت جريدة الرياضية السعودية قد ذكرت في يناير الماضي، أن نادي الهلال، أظهر اهتمامه بالتعاقد مع دارسي، لكنْ دون أن تُجرى مفاوضاتٌ رسميةٌ في ذلك الوقت.

كما أشارت بعدها بأيام إلى أن الألماني ماتياس يايسله، مدرب أهلي جدة يحرص على بقاء عبد الكريم دارسي ضمن صفوف فريقه.

وقال المدرب الألماني وقتها في تصريحات للصحفيين: "دارسي موهبةٌ ممتازةٌ، لكنْ أنا مَن أقرِّر المناسب للفريق".

وأضاف حول اهتمام عددٍ من الأندية بالتعاقد معه "سأقدِّم له النصيحة، والقرار بيده لتحديد الخيار الأفضل له".

وخلال الموسم المنصرم، خاض دارسي 14 مباراةً بمجموع 284 دقيقةً، وسجل هدفًا وحيدًا، ولم يقدم أي تمريرةٍ حاسمة.