خبر في الجول - الجفالي خارج حسابات الزمالك بنهائي كأس مصر

الأربعاء، 28 مايو 2025 - 12:11

كتب : FilGoal

أحمد الجفالي - الزمالك ضد إنبي

خرج التونسي أحمد الجفالي من حسابات الجهاز الفني لفريق الزمالك في نهائي كأس مصر.

أحمد الجفالي

النادي : الزمالك

الزمالك

ولا يزال الجفالي يعاني من الإصابة التي لحقت به بمزق في العضلة الأمامية.

ويواصل التونسي أحمد الجفالي تدريباته التأهيلية في إطار المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له.

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وعلم FilGoal.com أن الجفالي قد خرج من حسابات الزمالك في نهائي كأس مصر بسبب عدم جاهزيته.

ويغيب الجفالي عن المشاركة مع الزمالك منذ مارس الماضي.

وتعرض الجفالي للإصابة خلال مواجهة الزمالك أمام إنبي في الجولة 17 من مسابقة الدوري.

وتعاقد الزمالك مع الجفالي قادما من الاتحاد المنستيري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 500 ألف دولار.

ولعب الجفالي 3 مباريات مع الزمالك قبل إصابته بمجموع دقائق 38 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة ويبتعد عن بيراميدز الوصيف بـ 9 نقاط وعن الأهلي المتصدر بـ11 نقطة.

الزمالك أحمد الجفالي كأس مصر بيراميدز
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