سكاي: ليفربول يبدأ مفاوضاته لضم زميل مرموش السابق

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن ليفربول دخل في سباق ضم هوجو إيكيتيكي مهاجم آينتراخت فرانكفورت هذا الصيف.

ويبحث ليفربول على مهاجم صريح في ظل تراجع مستوى داروين نونيز في الموسم المنصرم.

وأوضح التقرير أن المفاوضات بدأت بالفعل مع اللاعب.

ولفت التقرير إلى أن فرانكفورت لم يتلق أي عرض من ليفربول حتى الآن.

لكن النادي الألماني حدد سعر المهاجم الفرنسي بـ100 مليون يورو من أجل التخلي عنه، حسب سكاي.

وأفاد التقرير بأن تشيلسي سيكون المنافس الأكبر لليفربول على الصفقة.

قبل أسابيع، ذكرت تقارير إنجليزية أن نادي ليفربول وضع اسم الثنائي هوجو إيكيتيكي مهاجم آينتراخت فرانكفورت وبنجامين سيسكو مهاجم لايبزيج ضمن قائمة المهاجمين المرشحين للانضمام للفريق الموسم المقبل.

وذكرت جريدة ديلي ميل أن اسم إيكيتيكي يتردد داخل جدران ليفربول كأحد الصفقات المحتملة الصيف المقبل.

زميل عمر مرموش السابق الذي يمتد عقده مع ناديه حتى 2029 شارك في 48 مباراة مع فرانكفورت هذا الموسم المنصرم.

ونجح المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 22 عاما في تسجيل 22 هدفا وصناعة 12