مصدر من الرابطة لـ في الجول: تسليم درع الدوري ليس له علاقة بقرار المحكمة الرياضية

أوضح مصدر من رابطة الأندية المصرية المحترفة أن تسليم درع الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025 لبطولة المسابقة ليس له علاقة بالقرار المنتظر من محكمة التحكيم الرياضية بشأن الشكوى المقدمة من نادي بيراميدز.

وقال مصدر من الرابطة لـFilGoal.com: "تسليم درع الدوري لبطل المسابقة ليس له علاقة بقرار المحكمة الرياضية، وهناك محاولات لتسليمه في الملعب لبطل الدوري اليوم".

وأضاف "بعد صدور قرار المحكمة الرياضة إذا كان سيغير الفائز بالدوري وقتها سيتم سحب الدرع وتسليمه لصاحب اللقب".

وتقام اليوم 4 مباريات في الجولة الحاسمة للقب الدوري المصري، وتنطلق جميعها في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

وفي المنافسة على اللقب يلعب الأهلي ضد فاركو في استاد القاهرة، ويلعب سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز في استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.