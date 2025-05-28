قائمة الأهلي – عودة عمر كمال والساعي أمام فاركو في ختام الدوري

الأربعاء، 28 مايو 2025 - 11:28

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الهلال السوداني - عمر كمال

عاد عمر كمال لاعب الأهلي من جديد للظهور في قائمة فريقه وذلك أمام فاركو في ختام الدوري المصري.

ويلعب الأهلي ضد فاركو في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية لمجموعة المنافسة على لقب الدوري.

وتقام المباراة في استاد القاهرة وتنطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

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وتعافى عمر كمال من الإصابة وضمه عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي لقائمة فريقه للمباراة.

كما شهدت القائمة عودة عمر الساعي من جديد.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - عمر كمال - محمد هاني - ياسر إبراهيم - أشرف داري - مصطفى العش - أحمد نبيل "كوكا" - على معلول

خط الوسط: أكرم توفيق - عمر الساعي - عمرو السولية - أحمد رضا - مروان عطية - إمام عاشور- أفشة - طاهر محمد - حسين الشحات - أشرف بنشرقي

خط الهجوم: نيتس جراديشار - وسام أبوعلي

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يأتي فاركو في المركز السابع برصيد 32 نقطة.

الأهلي فاركو عمر كمال الدوري المصري
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