سكاي: يونايتد يقترب من حسم صفقة كونيا

أوضحت شبكة سكاي سبورتس أن مانشستر يونايتد حصل على إذن من ولفرهامبتون من أجل إبرام صفقة ماتيوس كونيا.

وذكر التقرير أن يونايتد سيمضي قدما في إتمام الصفقة.

وأضاف أن مانشستر يونايتد سيحدد موعد الكشف الطبي بعد حسم الرتوش الأخيرة في الصفقة.

وسيدفع الشياطين الحمر قيمة الشرط الجزائي البالغ 62.5 مليون جنيه إسترليني في عقد ماتيوس كونيا مع ولفرهامبتون.

ووافق البرازيلي ماتيوس كونيا مهاجم ولفرهامبتون على فكرة الانضمام إلى مانشستر يونايتد في الموسم المقبل، حسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات قبل أيام.

وذلك رغم فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ووصلت المفاوضات بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بشأن كونيا إلى مراحل متقدمة.

ومن المتوقع أن تتم الصفقة في وقت قريب ويتم الكشف عنها رسميا.

وسجل كونيا الموسم المنصرم مع ولفرهامبتون 17 هدفا في 35 مباراة بمختلف البطولات الموسم الجاري.

وبشكل عام سجل كونيا 33 هدفا وأكمل 15 تمريرة حاسمة مع ولفرهامبتون منذ انضمامه له قادما من أتليتكو مدريد الإسباني.