سبورت: الخيار الخامس.. الأهلي ضمن وجهات رونالدو المحتملة للمشاركة في كأس العالم للأندية

حددت صحيفة "سبورت" الإسبانية بعض الوجهات المحتملة لكريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ونجم النصر السعودي خلال كأس العالم للأندية في أمريكا الذي ينطلق بعد أيام.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر الأهلي

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو قد يرحل عن النصر سواء بشكل نهائي أو لفترة قصيرة من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية مع فريق آخر.

وخلال استضافته في برنامج الشيرنجيتو أثار إيدو أجيري الصحفي المقرب من كريستيانو رونالدو الجدل بشأن نجم ريال مدريد السابق.

وقال إيدو أجيري: "أي شيء ممكن أن يحدث مع كريستانو رونالدو وكل الاحتمالات مفتوحة، ورغم عدم تأكيد أي شيء إلا أن الخيارات المطروحة لمستقبله القريب عديدة ومتنوعة للغاية".

من جانبها وضعت الصحيفة عدة خيارات أمام رونالدو كوجهات محتملة له من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية، ومنها النادي الأهلي.

الصحيفة وضعت الأهلي في المركز الخامس ضمن الخيارات المتاحة أمام رونالدو للمشاركة في كأس العالم للأندية بعد الهلال السعودي والوداد المغربي وبوتافوجو البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي.

وعن فكرة انتقال رونالدو إلى الأهلي في كأس العالم للأندية قالت الصحيفة: "على الرغم من تراجع التكهنات بشأن انضمام رونالدو إلى الأهلي إلا أن أنجح فريق في إفريقيا سيكون منصة كبيرة لكريستيانو لمواصلة المنافسة على أعلى مستوى".

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تنطلق يوم 15 يونيو المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة بجانب إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبروتو البرتغالي.

وسيلعب الأهلي مباراة افتتاح البطولة ضد إنتر ميامي ونجومه بقيادة ليونيل ميسي.