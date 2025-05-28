دوري NBA – النهائي يقترب.. بيسيرز يهزم نيويورك للمرة الثالثة وأوكلاهوما يواصل التفوق على مينيسوتا
الأربعاء، 28 مايو 2025 - 10:49
كتب : FilGoal
واصل فريق إنديانا بيسيرز تفوقه على نيويورك نيكس في نهائي القسم الشرقي من دوري كرة السلة الأمريكية NBA.
وفاز إنديانا بيسيرز على نيويورك نيكس في المباراة الرابعة بينهما من سلسلة نهائي القسم الشرقي بنتيجة 130-121.
لتصبح نتيجة السلسلة تقدم إنديانا 3-1 على نيويورك، ويقترب للتأهل لنهائي NBA.
المباراة شهدت تألق تايريس هاليبرتون نجم إنديانا الذي سجل 32 نقطة، بينما سجل زميله باسكال سياكم 30 نقطة.
في القسم الغربي اقترب أوكلاهوما سيتي ثاندرز من التأهل لنهائي الدوري، وذلك بعدما حقق الفوز على مينيسوتا تمبرولفوز في سلسلة نهائي القسم الغربي.
وفاز أوكلاهوما على مينسوتا بنتيجة 128-126، لتصبح السلسلة تشير إلى تقدم أوكلاهوما بنتيجة 3-1 ويتبقى له تحقيق أي فوز للتأهل للنهائي.
نرشح لكم
دوري NBA - نيويورك يحقق أول فوز على إنديانا في نهائي الشرق دوري NBA – أوكلاهوما يهزم مينيسوتا في أولى مباريات نهائي الغرب دوري NBA - أوكلاهوما يتأهل إلى نهائي الغرب بعد مباراة سابعة ضد دنفر دوري NBA – نيويورك نيكس يحقق المفاجأة ويقصي بوسطن حامل اللقب دوري NBA – إنديانا يقصي كليفلاند ويتأهل لنهائي الشرق.. وأوكلاهوما يقلب السلسلة ضد دنفر دوري NBA – ناجيتس يتقدم على أوكلاهوما.. وكليفلاند يقلص النتيجة مع بيسيرز بحضور بلال كوليبالي.. افتتاح ثاني متجر رسمي لـ NBA في مصر دوري NBA - إنديانا يواصل تفوقه على كليفلاند.. وجولدن ستيت يفوز على مينيسوتا في إصابة كيري
أخر الأخبار
سكاي: برينتفورد يطلب ضم حارس ليفربول 53 ثاتيه | ميركاتو