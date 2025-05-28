دوري NBA – النهائي يقترب.. بيسيرز يهزم نيويورك للمرة الثالثة وأوكلاهوما يواصل التفوق على مينيسوتا

واصل فريق إنديانا بيسيرز تفوقه على نيويورك نيكس في نهائي القسم الشرقي من دوري كرة السلة الأمريكية NBA.

وفاز إنديانا بيسيرز على نيويورك نيكس في المباراة الرابعة بينهما من سلسلة نهائي القسم الشرقي بنتيجة 130-121.

لتصبح نتيجة السلسلة تقدم إنديانا 3-1 على نيويورك، ويقترب للتأهل لنهائي NBA.

المباراة شهدت تألق تايريس هاليبرتون نجم إنديانا الذي سجل 32 نقطة، بينما سجل زميله باسكال سياكم 30 نقطة.

في القسم الغربي اقترب أوكلاهوما سيتي ثاندرز من التأهل لنهائي الدوري، وذلك بعدما حقق الفوز على مينيسوتا تمبرولفوز في سلسلة نهائي القسم الغربي.

وفاز أوكلاهوما على مينسوتا بنتيجة 128-126، لتصبح السلسلة تشير إلى تقدم أوكلاهوما بنتيجة 3-1 ويتبقى له تحقيق أي فوز للتأهل للنهائي.