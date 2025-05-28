مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28 مايو.. جولة حسم اللقب في الدوري المصري ونهائي المؤتمر

تنطلق اليوم جولة حسم لقب الدوري المصري بعد منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين.

وتقام اليوم 4 مباريات في الجولة الحاسمة للقب الدوري المصري، وتنطلق جميعها في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

ويلعب الأهلي ضد فاركو وتقام المباراة على استاد القاهرة، وتذاع عبر قناة أون سبورت 1 ويعلق عليها أيمن الكاشف.

بينما يلعب بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا وتقام المباراة على ملعب هيئة قناة السويس، وتذاع عبر أون سبورت 2 ويعلق عليها محمد عفيفي.

كما يلعب بتروجت ضد البنك الأهلي، والمصري ضد حرس الحدود، وتذاع المباريات عبر منصات أون سبورت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كذلك تقام اليوم مباراة نهائي بطولة الدوري الأوروبي بين ريال بيتيس الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1، ويعلق عليها أحمد البلوشي.

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