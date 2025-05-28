مدرب مالي: ديانج سينضم للأهلي بعد لقاء الكونغو

كشف توم ساينتفيت مدرب منتخب مالي، موعد عودة أليو ديانج إلى الأهلي.

ولعب ديانج في صفوف الخلود السعودي هذا الموسم معارا من الأهلي.

وقال توم ساينتفيت، مدرب منتخب مالي، عبر القناة الأولى: "سنواجه الكونغو يوم 5 يونيو، وبالتالي يمكن لديانج المشاركة مع الأهلي بعد ذلك. سيكون هناك 10 أيام قبل مباراة الأهلي الأولى في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "كل اللاعبين الذين لديهم ارتباطات مع أنديتهم أو مشاركة في كأس العالم للأندية، يمثلون منتخباتهم بدون أي مشكلة، وبعد ذلك يذهبون للمشاركة مع أنديتهم".

وكان مصدر مقرب من ديانج قال في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "ديانج سيعود إلى القاهرة للانضمام للأهلي فور نهاية الدوري السعودي، ويرغب في لعب كأس العالم للأندية".

وأشار المصدر إلى وجود عروض خارجية لضمه: "هناك بعض الأندية التي ترغب في ضمه في الخليج ولكن الأمر يعود للأهلي بشأن تحديد مستقبله".

وكشف عن هوية العروض الجديدة "ديانج يملك عرضين سعودي وآخر قطري، وتحديد مستقبله في يد الأهلي".

وأتم "ديانج يرغب في لعب كأس العالم للأندية وهو حلم كبير له، وفور نهاية الدوري السعودي سيعود للقاهرة".

ونجح ديانج في مهمة إبقاء الخلود في الدوري السعودي، بعدما سجل 3 أهداف خلال هذا الموسم.

ويخوض النادي الأهلي كأس العالم للأندية المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

الأهلي يفتتح مبارياته بمواجهة إنتر ميامي 14 يونيو 2025، ثم بالميراس 19 يونيو، وأخيرا بورتو يوم 24 يونيو.

وانضم ديانج إلى الأهلي في صيف 2019، قبل انتقاله إلى الخلود على سبيل الإعارة في صيف 2024.

وتوج ديانج مع الأهلي بـ3 بطولات للدوري، و3 كأس مصر، و4 السوبر المصري، و4 بطولات لدوري أبطال إفريقيا، وبطولتين للسوبر الإفريقي.