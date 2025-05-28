أردا توران مدربا لـ شاختار الأوكراني

أتم نادي شاختار الأوكراني إجراءات التعاقد مع التركي اردا توران لتدريب الفريق.

وخاض توران آخر تجاربه مع أيوب سبور بالدوري التركي.

وأعلن شاختار تولي توران تدريب الفريق بعقد يمتد حتى صيف 2027.

وسيخوض توران تجربته الأولى خارج تركيا بعدما تولى تدريب أيوب سبور لمدة موسمين.

وكان توران قد تولى تدريب أيوب سبور في دوري الدرجة الثانية التركي وقاده للتأهل إلى الدوري التركي "سوبر ليج" للمرة الأولى في تاريخه في الموسم الماضي.

النادي الذي تأسس منذ 105 عاما وصل للدوري التركي لأول مرة بعدما محاولات سابقة لم تكلل بالنجاح.

وفي الموسم الحالي تمكن من احتلال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري التركي في إنجاز كبير إذ تخطى في الترتيب فرق متمرسة في الدوري مثل قاسم باشا وترابزون سبور.

وكانت تفصله نقطة واحدة للتساوي مع باشاك شهير الذي تأهل إلى دوري المؤتمرات الأوروبية.