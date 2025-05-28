أردا توران مدربا لـ شاختار الأوكراني

الأربعاء، 28 مايو 2025 - 00:36

كتب : FilGoal

أردا توران - شاختار

أتم نادي شاختار الأوكراني إجراءات التعاقد مع التركي اردا توران لتدريب الفريق.

وخاض توران آخر تجاربه مع أيوب سبور بالدوري التركي.

وأعلن شاختار تولي توران تدريب الفريق بعقد يمتد حتى صيف 2027.

أخبار متعلقة:
بعد إنجازه مع أيوب سبور.. رومانو: توران يقترب من تدريب شاختار أبطال أوروبا - بايرن يكتسح شاختار وباريس يحقق انتصاره الثاني.. وفوز مثير لأستون فيلا هاري كين يعود لصفوف بايرن بعد لقاء شاختار

وسيخوض توران تجربته الأولى خارج تركيا بعدما تولى تدريب أيوب سبور لمدة موسمين.

Image

وكان توران قد تولى تدريب أيوب سبور في دوري الدرجة الثانية التركي وقاده للتأهل إلى الدوري التركي "سوبر ليج" للمرة الأولى في تاريخه في الموسم الماضي.

النادي الذي تأسس منذ 105 عاما وصل للدوري التركي لأول مرة بعدما محاولات سابقة لم تكلل بالنجاح.

وفي الموسم الحالي تمكن من احتلال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري التركي في إنجاز كبير إذ تخطى في الترتيب فرق متمرسة في الدوري مثل قاسم باشا وترابزون سبور.

وكانت تفصله نقطة واحدة للتساوي مع باشاك شهير الذي تأهل إلى دوري المؤتمرات الأوروبية.

أردا توران شاختار دونتسك
نرشح لكم
ليون يعلن رفع عقوبة إيقاف القيد برشلونة يجدد تعاقد لامين يامال مؤتمر إيسكو: نريد كتابة التاريخ.. والمال هو الفارق بين تشيلسي وبيتيس مؤتمر بيليجريني: معتادون على اللعب كل 3 أيام.. وهذه تفاصيل رسالتي لماريسكا سبورت تكشف تفاصيل عقد لامين يامال ليفربول: نقدم التعازي للمتضررين من الحادث المروع.. وندعم تحقيقات السلطات ذا أثليتك: بيتيس يرغب في استمرار أنتوني.. وخيار الشراء النهائي مطروح "خيبة أمل كبيرة".. تقرير إسباني يكشف سبب رحيل راؤول عن ريال مدريد كاستيا
أخر الأخبار
تكريم بونو ومشاركة أمرابط.. الوداد يخسر من إشبيلية بهدف تحضيرا لكأس العالم للأندية 3 ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب مالي: ديانج سينضم للأهلي بعد لقاء الكونغو 3 ساعة | الكرة المصرية
أردا توران مدربا لـ شاختار الأوكراني 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ليون يعلن رفع عقوبة إيقاف القيد 4 ساعة | الكرة الأوروبية
محمد معروف حكما لمباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز 4 ساعة | الكرة المصرية
أمين عمر حكما لمباراة الأهلي وفاركو في ختام الدوري 4 ساعة | الدوري المصري
صفقة من الغريم.. الهلال يتعاقد مع مدافع النصر 4 ساعة | سعودي في الجول
مدير أعمال طارق حامد يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك 4 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 2 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر 3 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 4 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. تعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك