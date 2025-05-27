ليون يعلن رفع عقوبة إيقاف القيد

الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 23:59

كتب : FilGoal

أليكساندر لاكازيت - ليون

أعلن نادي ليون الفرنسي نجاحه في رفع عقوبة إيقاف القيد الموقعة عليه من جانب فيفا.

وتعرض ليون لعقوبة إيقاف القيد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب بعض القضايا المالية.

وقال ليون في بيان مقتضب "رُفع الحظر الذي فرضه الاتحاد الدولي لكرة القدم".

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وكان النادي الفرنسي كتب عبر موقعه "لقد راجعنا بعض الإجراءات الداخلية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكانت هذه المسألة واحدة منها. لقد وضعنا إجراءات جديدة للمستقبل".

وذكرت صحيفة ليكيب في وقت سابق أن ليون تم إدراجه في قائمة الأندية الممنوعة من التسجيل بسبب ديون انتقالات غير مسددة بقيمة 2000 يورو فقط.

وعاقب فيفا نادي ليون الفرنسي بالإيقاف من قيد الصفقات الجديدة لمدة 3 فترات لانتقالات اللاعبين.

لكن النادي الفرنسي أعلن حل الأزمة بشكل رسمي ورفع العقوبة عنه من جانب فيفا.

ليون فيفا
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