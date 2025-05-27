محمد معروف حكما لمباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من الدوري إلى محمد معروف.

ويلعب بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

ويدير المباراة محمد معروف، ويعاونه كل من أحمد حسام طه وعدي عيد، وإبراهيم محمد حكما رابعا.

وطارق مجدي للفيديو ويعاونه هاني خيري.

وأدار محمد معروف مباراة واحدة لبيراميدز في مسابقة الدوري هذا الموسم فاز بها السماوي على طلائع الجيش 2-1، بينما لم يتولى إدارة أي مباراة لفريق سيراميكا بالمسابقة هذا الموسم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

فيما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الخامس برصيد 37 نقطة بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الرابع.