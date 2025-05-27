أمين عمر حكما لمباراة الأهلي وفاركو في ختام الدوري

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي وفاركو في الجولة الأخيرة من الدوري إلى أمين عمر.

ويلعب الأهلي ضد فاركو في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

ويدير المباراة أمين عمر، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وسمير جمال، وحمادة القلاوي حكما رابعا.

وعبد العزيز السيد للفيديو ويعاونه خالد حسين.

وأدار أمين عمر مباراة واحدة للأهلي هذا الموسم فاز بها الأحمر على الإسماعيلي 4-صفر، بينما لم يتولى إدارة أي مباراة لفريق فاركو.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي سيلعب في التوقيت ذاته ضد سيراميكا كليوباترا.