صفقة من الغريم.. الهلال يتعاقد مع مدافع النصر

الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 23:35

كتب : محمود حمدي

علي لاجامي - الهلال السعودي

أتم نادي الهلال إجراءات التعاقد مع المدافع الدولي السعودي علي لاجامي لاعب النصر.

وانتهى تعاقد لاجامي مع النصر بنهاية موسم 2024-2025 لينضم إلى الهلال في صفقة انتقال حر.

وأعلن الهلال تعاقد مع لاجامي بعدما قضى 5 سنوات مع نادي النصر قادما من الفتح.

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وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن النصر كان قدم عرض لتجديد عقد لاجامي مقابل 10 ملايين ريال سنويا لكن اللاعب رفض العرض.

ورفع نادي النصر عرضه إلى 13 مليون ريال سنويا لتجديد عقد لاجامي لمدة 4 سنوات.

لاجامي تلقى عرضين من الهلال وأهلي جدة، وحسم قراره لنادي الهلال بشكل رسمي.

لاجامي صاحب الـ 29 عاما لعب في صفوف النصر منذ صيف 2020 قادما من الفتح.

المدافع الدولي السعودي لعب 125 مباراة مع النصر وسجل هدفين وصنع 5 آخرين.

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