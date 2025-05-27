مدير أعمال طارق حامد يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

كشف معتز حسن مدير أعمال طارق حامد حقيقة مفاوضات الزمالك لاستعادة نجمه السابق.

وينتهي تعاقد طارق حامد مع ضمك بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني.

وقال معتز حسن مدير أعمال طارق حامد عبر إم بي سي مصر 2: "طارق حامد قضى فترة جيدة للغاية في الدوري السعودي وحقق نجاحات كبير".

وأضاف "لدينا عروض كثيرة لضمه والأولوية للزمالك لكن لم يتواصل معنا أي مسؤول ولا يوجد تفاوض رسمي حتى الآن".

وكشفت صحيفة الوئام السعودية في وقت سابق وفقا لمصادرها أن ضمك استقر على عدم التجديد للاعب الوسط المصري.

وأشار التقرير إلى أن طارق حامد يرغب في العودة إلى الزمالك من جديد وأن يختتم مشواره مع الفارس الأبيض.

وعاد طارق حامد للمشاركة في المباريات مع ضمك لأول مرة في 10 أبريل الماضي بعد غياب 7 أشهر للإصابة.

وسبق وأن لعب طارق حامد لفريق الزمالك خلال الفترة من صيف 2014 وحتى 2022.

وانتقل طارق حامد إلى السعودي في صيف 2022 عندما انتقال إلى اتحاد جدة لمدة موسم ثم الرحيل إلى ضمك.