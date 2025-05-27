مدير أعمال طارق حامد يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 23:14

كتب : FilGoal

احتفال طارق حامد بهدف ضمك أمام اتحاد جدة

كشف معتز حسن مدير أعمال طارق حامد حقيقة مفاوضات الزمالك لاستعادة نجمه السابق.

وينتهي تعاقد طارق حامد مع ضمك بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني.

وقال معتز حسن مدير أعمال طارق حامد عبر إم بي سي مصر 2: "طارق حامد قضى فترة جيدة للغاية في الدوري السعودي وحقق نجاحات كبير".

أخبار متعلقة:
تقرير سعودي: ضمك لن يجدد لـ طارق حامد.. ورغبة اللاعب العودة للزمالك في غياب رونالدو وماني وطارق حامد.. النصر يواصل مطاردة الهلال بفوز مثير على ضمك بمشاركة متأخرة لـ طارق حامد.. ضمك ينتصر على الخلود بثلاثية الركلات الثابتة مدرب ضمك: طارق حامد يحتاج للجاهزية البدنية

وأضاف "لدينا عروض كثيرة لضمه والأولوية للزمالك لكن لم يتواصل معنا أي مسؤول ولا يوجد تفاوض رسمي حتى الآن".

وكشفت صحيفة الوئام السعودية في وقت سابق وفقا لمصادرها أن ضمك استقر على عدم التجديد للاعب الوسط المصري.

وأشار التقرير إلى أن طارق حامد يرغب في العودة إلى الزمالك من جديد وأن يختتم مشواره مع الفارس الأبيض.

وعاد طارق حامد للمشاركة في المباريات مع ضمك لأول مرة في 10 أبريل الماضي بعد غياب 7 أشهر للإصابة.

وسبق وأن لعب طارق حامد لفريق الزمالك خلال الفترة من صيف 2014 وحتى 2022.

وانتقل طارق حامد إلى السعودي في صيف 2022 عندما انتقال إلى اتحاد جدة لمدة موسم ثم الرحيل إلى ضمك.

طارق حامد ضمك الزمالك
نرشح لكم
صفقة من الغريم.. الهلال يتعاقد مع مدافع النصر "باتمان يحرس النمور العربية".. العلا يتعاقد مع محمد العويس خبر في الجول – الأهلي يتفق مع سيراميكا على ضم محمد شكري.. وجلسة تحسم مصير أحمد رمضان أشرف نصار لـ في الجول: الأهلي لم يطلب الجزار.. ومن الصعب التفريط فيه تليجراف: مانشستر سيتي ينضم إلى سباق التعاقد مع ريان شرقي ديلي ميل: الهلال يمنح برونو فيرنانديز مهلة 72 ساعة لقبول العرض المغري أو رفضه خبر في الجول – مودرن سبورت يتمم اتفاقه لضم المهدي سليمان تقرير: لابورت يقترب من فسخ تعاقده مع النصر قبل انتقاله إلى مارسيليا
أخر الأخبار
تكريم بونو ومشاركة أمرابط.. الوداد يخسر من إشبيلية بهدف تحضيرا لكأس العالم للأندية 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدرب مالي: ديانج سينضم للأهلي بعد لقاء الكونغو ساعة | الكرة المصرية
أردا توران مدربا لـ شاختار الأوكراني ساعة | الكرة الأوروبية
ليون يعلن رفع عقوبة إيقاف القيد ساعة | الكرة الأوروبية
محمد معروف حكما لمباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز 2 ساعة | الكرة المصرية
أمين عمر حكما لمباراة الأهلي وفاركو في ختام الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
صفقة من الغريم.. الهلال يتعاقد مع مدافع النصر 2 ساعة | سعودي في الجول
مدير أعمال طارق حامد يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 2 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر 3 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 4 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. تعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك