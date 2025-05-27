أحمد سالم: أتمنى إعادة النظر في موعد نهائي الكأس.. وهذا موقف زيزو من المشاركة في المباراة

الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 23:06

كتب : FilGoal

أحمد سالم

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الزمالك أن النادي لن يتخذ أي قرارات بشأن قطاع كرة القدم إلا بعد خوض نهائي كأس مصر.

وقال سالم عبر قناة أون سبورت: "جون إدوارد كادر إداري محترم ولكن لا يوجد أي قرار بتعيينه في الزمالك وكل الأمور مؤجلة لما بعد نهائي الكأس".

وأضاف "أتمنى إعادة النظر في موعد نهائي كأس مصر بسبب تزامن المباراة مع يوم وقفة يعد الأضحى وهو يوم خاص لنا جميعا، ولذلك أتمنى أن يتم تغيير موعد انطلاق المباراة أو تغيير اليوم بالكامل".

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وأوضح "حالة حسين لبيب الصحية تحسنت وقريبا سيعود للممارسة عمله بشكل طبيعي لكنه في فترة راحة الآن بأمر الأطباء".

وشرح "لجنة التخطيط هي من تسعى لإعادة هيكلة قطاع كرة القدم في الزمالك".

وتابع "لا يوجد أزمة مع عبد الله السعيد، فهو لاعب كبير جدا ولن يتكرر في مصر وهو يؤدي دوره بكل التزام وبعد نهائي كأس مصر سيكون هناك حديث معه بشأن ملف التجديد، واللاعب سيتواجد في نهائي الكأس".

وواصل "مشاركة زيزو في نهائي كأس مصر مع الزمالك هو أمر يخص الجهاز الفني فقط بقيادة أيمن الرمادي".

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة قرر تأجيل موعد انطلاق المباراة لأكثر من ساعة، وذلك بسبب أن اللقاء سيقام في نفس يوم وقفة عيد الأضحى المبارك.

وبالتالي سيكون الموعد المحدد للمباراة وهو 8 مساء في نفس توقيت آذان المغرب.

ولذلك سيتم تأجيل المباراة تقام في التاسعة والنصف مساء بدلا من الثامنة مساء.

وتقام مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز على استاد القاهرة.

وكانت المباراة تم تأجيل موعدها من 20 مايو إلى 5 يونيو بسبب تأهل بيراميدز لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

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