باتشوكا يعلن تفاصيل مواجهة الأهلي تحضيرا لكأس العالم للأندية

أعلن نادي باتشوكا المكسيكي تفاصيل مواجهة الودية تحضيرا لخوض منافسات كاس العالم للأندية 2025.

وكشف باتشوكا عن مواجهة الأهلي يوم 8 يونيو المقبل في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وستقام مباراة الأهلي ضد باتشوكا في تمام الساعة الـ 12 في منتصف الليل.

ويستضيف تشايس ستاديوم بميامي مباراة الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي.

💥 | Be part of the action! Al Ahly 🆚 Pachuca in a Miami faceoff friendly match as they prepare for the FIFA Club World Cup! 🤩 🎟️ Get your tickets: https://t.co/s9vMkUchmP 📆 June 8, 2025 🏟️ Chase Stadium 🕔 5:00 PM EDT - 12:00 AM CAI#NacionTUSA | #PachucaForTheWorld🤍💙 pic.twitter.com/Lou6JV0Utj — Club Pachuca (@Tuzos) May 27, 2025

وطرح باتشوكا تذاكر مباراة الأهلي ضد باتشوكا.

وكشفت شركة المتحدة للرياضة راعي معسكر الأهلي قبل كأس العالم للأندية عن إقامة مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي مساء يوم 8 يونيو المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة مع إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح ضد إنتر ميامي رفقة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسيدعم الأهلي صفوفه في كأس العالم للأندية بـ محمود حسن "تريزيجيه" الذي انضم للنادي لمدة 5 مواسم مقبلة.

وأيضا حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري الذي سيلعب مع الأهلي كأس العالم للأندية فقط على سبيل الإعارة.

بالإضافة إلى أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك الحالي والذي اتفق على الانتقال للأهلي عقب نهاية تعاقده مع الأبيض بنهاية الموسم الجاري، وهو الأمر الذي كشف عنه نادي الزمالك في وقت سابق.

كما حسم الأهلي صفقة انتقال التونسي محمد بن رمضان لاعب الوسط لكن في انتظار الإعلان الرسمي من جانب الأهلي.