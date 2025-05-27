"باتمان يحرس النمور العربية".. العلا يتعاقد مع محمد العويس

أتم نادي العلا إجراءات التعاقد مع الحارس الدولي السعودي محمد العويس لاعب نادي الهلال.

محمد العويس النادي : الهلال

وسيلعب نادي العلا في دوري الدرجة الأولى السعودي في الموسم المقبل ويطمح في التأهل لدوري المحترفين.

وأعلن نادي العلا تعاقده مع العويس بشكل رسمي ليحرس مرمى الفريق وكتب حسابه على منصة إكس "باتمان في العلا.. العويس يحمي عرين النمور العربية"

ويسعى العلا لبناء فريق تنافسي يسهم في الصعود لدوري المحترفين السعودي وتحقيق الأهداف المرجوة خلال المرحلة المقبلة.

من جهته، عبر محمد العويس عن سعادته بالانضمام إلى نادي العلا، وشدد على أنه قادم لخوض تجربة جديدة بطموحات عالية،

وقال العويس "عازم على تقديم كل ما لدي من أجل خدمة الفريق وتحقيق الانتصارات وإسعاد جماهير العلا".

وسبق للعويس اللعب في الشباب وأهلي قبل انتقاله إلى الهلال.

العويس كان الحارس الأساسي لمنتخب السعودية في كاس العالم 2022، ولكن مع قدوم المغربي ياسين بونو للهلال فقد مركزه الأساسي في حراسة مرمى الفريق.