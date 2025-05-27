خبر في الجول – الأهلي يتفق مع سيراميكا على ضم محمد شكري.. وجلسة تحسم مصير أحمد رمضان

الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 21:15

كتب : أحمد الخولي

محمد شكري - لاعب سيراميكا كليوباترا

توصل الأهلي لاتفاق مع نادي سيراميكا كليوباترا بشأن ضم محمد شكري الظهير الأيسر للفريق.

محمد شكري

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
الأهلي

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي الأهلي توصلوا لاتفاق مع سيراميكا كليوباترا بشأن التعاقد مع محمد شكري.

وأن هناك جلسة ستجمع مسؤولي الفريقين عقب حسم الدوري المصري للتفاوض بشأن أحمد رمضان مدافع سيراميكا الذي يرغب الأهلي في التعاقد معه أيضا.

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يأتي ذلك ضمن خطة الأهلي لتدعيم صفوفه قبل كأس العالم للأندية والاستعدادا للموسم الجديد.

وسيكون شكري خامس صفقات الأهلي استعدادا للموسم الجديد بعد محمود حسن "تريزيجيه" الذي أعلن الأهلي ضمه بشكل رسمي.

وكذلك التونسي محمد علي بن رمضان الذي ينتظر الأهلي نهاية الدوري للإعلان عن التعاقد معه.

وأيضا أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك الذي اتفق مع الأهلي على الانضمام له بنهاية تعاقده في صفقة انتقال حر.

بالإضافة إلى محمد أحمد "سيحا" حارس مرمى المقاولون العرب والمعار إلى حرس الحدود.

وعاد محمد شكري البالغ من العمر 25 عاما للمشاركة من سيراميكا كليوباترا من جديد بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكان محمد شكري من ناشئي الأهلي قبل أن يخرج معارا إلى سموحة ثم إلى سيراميكا كليوباترا قبل أن ينتقل له بشكل نهائي.

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