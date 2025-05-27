مؤتمر إيسكو: نريد كتابة التاريخ.. والمال هو الفارق بين تشيلسي وبيتيس

الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 20:24

كتب : FilGoal

إيسكو - ريال بيتيس

شدد فرانشيسكو إيسكو لاعب ريال بيتيس على جاهزية فريقه لخوض النهائي المرتقب ضد تشيلسي.

ويلتقي ريال بيتيس مع نظيره تشيلسي الإنجليزي، مساء الأربعاء، في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

وقال إيسكو، لاعب ريال بيتيس في مؤتمر صحفي: "عندما تقترب من خوض مباراة نهائية، تتخيل تلك اللحظات. الأهم هو التركيز على المباراة، التي ستكون صعبة للغاية. هذا سيكون أول لقب أوروبي لبيتيس، ومن المهم الفوز به كقائد للفريق".

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وأضاف: "ما الذي يمتلكه تشيلسي ولا يمتلكه بيتيس؟ سؤال جيد! وقبل كل شيء المال، لكن ما يحمسنا في بيتيس هو هذه المباراة النهائية وكتابة التاريخ في أوروبا".

وأتم إيسكو "نحن مقتنعون بقدرتنا على الفوز. قلتُ في غرفة الملابس إن الإيمان هو الخطوة الأولى نحو النصر. لقد أثبتنا قدرتنا على الفوز على أي فريق، ونحن متشوقون لبدء المباراة لنمنح جماهيرنا شيئًا يسعدهم".

وأطاح تشيلسي بمنافسه يورجورن السويدي 5-1 في مجموع المباراتين.

فيما نجح ريال بيتيس في التأهل إلى النهائي بالفوز الصعب على فيورنتينا 4-3 في مجموع المباراتين بعد امتداد المباراة لوقت إضافي إيابا في فلورنسا.

موعد المباراة والقناة الناقلة:

المباراة : تشيلسي × ريال بيتيس

الحدث: نهائي دوري المؤتمر

المكان: ملعب فروكلاف في بولندا

اليوم: الأربعاء 28 مايو.

التوقيت العاشرة مساءً

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD

وتعد تلك المرة الأولى التي يغيب فيها فريق إيطالي عن نهائي دوري المؤتمر.

وسبق أن خسر فيورنتينا النهائيين السابقين موسم 2022 - 2023، و2023 - 2024.

وتوج ببطولة الأوروبي في النسخ الثلاث السابقة فرق روما الإيطالي، ووستهام الإنجليزي، وأولمبياكوس اليوناني.

ويعد ريال بيتيس هو الفريق الإسباني الوحيد المتواجد في نهائي البطولات الأوروبية للأندية.

ويتأهل الفريق المتوج ببطولة دوري المؤتمر إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

دوري المؤتمر ريال بيتيس تشيلسي
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