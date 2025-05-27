كرة سلة 3×3 – منتخب مصر للسيدات يودع تصفيات كأس العالم من نصف النهائي
الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 20:21
كتب : FilGoal
ودع منتخب مصر للسيدات لكرة السلة 3×3 بطولة "باكو 2025" المؤهلة لبطولة كأس العالم من نصف النهائي.
وخسر منتخب مصر في نصف النهائي أمام هولندا بنتيجة 21-10، في البطولة المقامة في باكو عاصمة أذربيجان.
وتقام نهائيات كأس العالم لكرة السلة 3×3 في منغوليا.
ويتكون منتخب مصر للسيدات في البطولة من 4 لاعبات وهم: رنيم الجداوي – نادين سلعاوي – هالة شعراوي – نورهان فؤاد.
وبدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات بالفوز على الفلبين 21-19، ثم الفوز على النمسا 21-20، ثم الفوز على اليابان في ربع النهائي 20-19. قبل الخسارة من هولندا في نصف النهائي.
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