كرة سلة 3×3 – منتخب مصر للسيدات يودع تصفيات كأس العالم من نصف النهائي

الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 20:21

كتب : FilGoal

منتخب مصر للسيدات سلة 3×3

ودع منتخب مصر للسيدات لكرة السلة 3×3 بطولة "باكو 2025" المؤهلة لبطولة كأس العالم من نصف النهائي.

وخسر منتخب مصر في نصف النهائي أمام هولندا بنتيجة 21-10، في البطولة المقامة في باكو عاصمة أذربيجان.

وتقام نهائيات كأس العالم لكرة السلة 3×3 في منغوليا.

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ويتكون منتخب مصر للسيدات في البطولة من 4 لاعبات وهم: رنيم الجداوي – نادين سلعاوي – هالة شعراوي – نورهان فؤاد.

وبدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات بالفوز على الفلبين 21-19، ثم الفوز على النمسا 21-20، ثم الفوز على اليابان في ربع النهائي 20-19. قبل الخسارة من هولندا في نصف النهائي.

منتخب مصر لكرة السلة سيدات 3×3
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