خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك

الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 20:10

كتب : محمد جمال

مصطفى شلبي - الزمالك - بيراميدز

استقر اتحاد كرة القدم على تعديل موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز والمقر لها يوم 5 يونيو المقبل.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة يتجه لتأجيل موعد انطلاق المباراة لأكثر من ساعة، وذلك بسبب أن اللقاء سيقام في نفس يوم وقفة عيد الأضحى المبارك.

وبالتالي سيكون الموعد المحدد للمباراة وهو 8 مساء في نفس توقيت آذان المغرب.

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ولذلك سيتم تأجيل المباراة تقام في التاسعة والنصف مساء بدلا من الثامنة مساء.

وتقام مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز على استاد القاهرة.

وكانت المباراة تم تأجيل موعدها من 20 مايو إلى 5 يونيو بسبب تأهل بيراميدز لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك بيراميدز نهائي كأس مصر
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