مؤتمر بيليجريني: معتادون على اللعب كل 3 أيام.. وهذه تفاصيل رسالتي لماريسكا

الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 19:54

كتب : FilGoal

مانويل بيليجريني - بيتيس

شدد مانويل بيليجريني، مدرب ريال بيتيس الإسباني، على أن فريقه يشعر بالثقة قبل خوض نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، مشيرا إلى أنه لا يوجد فريق مرشح للفوز بالبطولة.

ويلتقي ريال بيتيس مع نظيره تشيلسي الإنجليزي بقيادة إنزو ماريسكا، مساء الأربعاء، في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وقال بيليجريني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نعيش هذه اللحظات بفرحة غامرة. لقد تمكنا من الوصول إلى هذه المباراة النهائية، وهي الأولى لنا، ونشعر بالثقة".

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وأضاف: "تحدثت مع أنتوني قبل مجيئه، ولاحظت أنه أراد الانتقام قليلاً لأنه لم يكن يشارك هناك، وقد كانت هذه الفرصة مفيدةً جدًا له".

وتابع: "وقت الراحة؟ أتفق مع ماريسكا، ليس بسبب هذه المباراة فقط، بل بشكل عام. هذا ليس عذرًا، فالموسم بأكمله هكذا. نحن معتادون على اللعب كل ثلاثة أيام، لكن من العدل أن نحصل على نفس عدد أيام الراحة".

وأردف: "أرسلت رسالة لماريسكا وقلت له إنني سأراه في النهائي، وعندما وصلنا إلى المباراة النهائية، اتصلتُ به وأعربتُ له عن سعادتي بمواجهته".

وواصل مدرب ريال بيتيس: "ما علينا فعله هو أن نكون نفس الفريق الذي كنا عليه دائمًا. يجب أن ندير الجانب العاطفي جيدًا، وأن نلعب بروح الفريق الواحد. بهذه الطريقة يمكننا الفوز، ولسنا مضطرين لارتكاب الأخطاء بسبب التحفيز الزائد".

وأتم بيليجريني تصريحاته: "المرشح للفوز؟ أسهل ما يمكن قوله هو تشيلسي، لأنه كما قال إيسكو لديهم أموال أكثر، لكنني لا أتفق معه. أعتقد أنه لا يوجد فريق مرشح للفوز".

وأطاح تشيلسي بمنافسه يورجورن السويدي 5-1 في مجموع المباراتين.

فيما نجح ريال بيتيس في التأهل إلى النهائي بالفوز الصعب على فيورنتينا 4-3 في مجموع المباراتين بعد امتداد المباراة لوقت إضافي إيابا في فلورنسا.

موعد المباراة والقناة الناقلة:

المباراة : تشيلسي × ريال بيتيس

الحدث: نهائي دوري المؤتمر

المكان: ملعب فروكلاف في بولندا

اليوم: الأربعاء 28 مايو.

التوقيت العاشرة مساءً

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD

وتعد تلك المرة الأولى التي يغيب فيها فريق إيطالي عن نهائي دوري المؤتمر.

وسبق أن خسر فيورنتينا النهائيين السابقين موسم 2022 - 2023، و2023 - 2024.

وتوج ببطولة الأوروبي في النسخ الثلاث السابقة فرق روما الإيطالي، ووستهام الإنجليزي، وأولمبياكوس اليوناني.

ويعد ريال بيتيس هو الفريق الإسباني الوحيد المتواجد في نهائي البطولات الأوروبية للأندية.

ويتأهل الفريق المتوج ببطولة دوري المؤتمر إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

دوري المؤتمر الأوروبي تشيلسي ريال بيتيس
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