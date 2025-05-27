كرة سلة – الأهلي يفوز على الاتحاد ويعادل سلسلة نهائي الدوري

فاز الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 88-76 في المباراة الثانية من سلسلة نهائي دوري سوبر السلة.

وذلك في السلسلة المقامة على صالة وزارة الشباب والرياضة في مدينة أكتوبر.

وكان الاتحاد السكندري فاز في المباراة الأولى من سلسلة نهائي الدوري بنتيجة 83-73.

لينجح الأهلي في معادلة سلسلة نهائي الدوري المصري بنتيجة 1-1 مع الاتحاد السكندري.

ويتأكد وجود مباراة رابعة بين الفريقين في سلسلة النهائي.

أنهى الاتحاد السكندري الربع الأول متقدما على الأهلي بنتيجة 28-22.

لكن الأهلي عاد في الربع الثاني ونجح في التقدم بنتيجة 53-45.

واستمر تفوق الأهلي في الربع الثالث الذي انتهى بتقدم الأحمر بنتيجة 74-62.

وأكمل الأهلي تفوقه في الربع الرابع الذي انتهت بفوز الأحمر 88-76.

وكان الزمالك حصد المركز الثالث في الدوري بعد الفوز على سبورتنج.

وتقام المباراة الثالثة بين الأهلي والاتحاد السكندري بعد غدا الخميس.