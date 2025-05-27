كرة نسائية - محمد عزت مدربا جديدا للزمالك

سيتولى محمد عزت مهمة تدريب فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك.

وسيقود محمد عزت تدريب فريق الكرة النسائية بالزمالك خلفا لعادل حسين.

وكشف بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن تعيين محمد عزت مديراً فنيا للفريق الأول للكرة النسائية بالنادي، وذلك بعد التنسيق مع مجلس إدارة الزمالك.

وأوضح بدر حامد أنه عقد جلسة مع المدير الفني الجديد للترتيب والتنسيق للفترة المقبلة.

وأشار رئيس قطاعات كرة القدم إلى أنه تم الاستقرار على باقي أفراد الجهاز المعاون، والذي يضم كل من:

نشوى شرابي مساعدا للمدير الفني

محمود خميس مدرب مساعد

ياقوت فاروق مدربا لحراس المرمى،

سيف الدين خالد مديرا إداريا

إيمان جمال طبيبة للفريق.

وسبق لمحمد عزت العمل في أندية وادي دجلة والصيد، قبل أن يتم الاستقرار على تعيينه مديراً فنياً للفريق الأول للكرة النسائية بنادي الزمالك.