خبر في الجول - تضاؤل فرص تواجد يانكون في قطاع ناشئي الأهلي

باتت فرص البلجيكي ميشيل يانكون بالتواجد داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي صعبة.

وتنتهي مهمة يانكون مع الفريق الأول للأهلي بعد استلام الإسباني خوسيه ريفيرو والجهاز المعاون الذي يضم مدربا لحراس المرمى مهمة تدريب الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فرص تواجد البلجيكي ميشيل يانكون للتواجد ضمن قطاع ناشئي النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة باتت صعبة، وذلك بسبب راتبه المرتفع الذي يتقاضاه بالعملة الصعبة.

كما أن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ليس بحاجة إلى خبرات أجنبية في مركز حراسة المرمى حاليا، خاصة في ظل توافر كوادر محلية.

ويقود أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر والأهلي السابق مهمة رئاسة قطاع حراس المرمى بناشئين الأهلي.

ميشيل يانكون بدأ مسيرته في تدريب حراس الأهلي رفقة ريني فايلر في صيف

واستمر يانكون في عمله من بعده مع بيتسو موسيماني، قبل أن يرحل عن الفريق الأول في عهد ريكاردو سواريش، ويتولى مهمة الإشراف على حراس قطاع الناشئين في النادي.

وعاد يانكون لتولي تدريب حراس الأهلي مع استلام مارسيل كولر المهمة.