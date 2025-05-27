كرة طائرة - لموسمين مقبلين.. ندى معوض تجدد تعاقدها مع بيزييه الفرنسي

أعلن نادي بيزييه الفرنسي تجديد تعاقده مع ندى معوض المحترفة المصرية للكرة الطائرة.

وكانت ندى قد انضمت إلى صفوف الفريق الفرنسي الموسم الماضي.

وجددت ندى معوض تعاقدها مع بيزييه لمدة موسمين مقبلين.

وكشف النادي الفرنسي عن إتمام تعاقده مع المحترفة المصرية حتى صيف 2027.

وقالت ندى معوض عبر الحساب الرسمي للنادي: "أردت مواصلة المغامرة في بيئة تناسبني، مثل منزلي الثاني".

وكانت ندى معوض تلعب ضمن صفوف فريق دونينجن أحد أندية الدوري السويسري.

كما سبق لها اللعب لصفوف لوجانو السويسري.

وسبق لندى معوض الحصول على فضية بطولة إفريقيا للأندية مع نادي الشمس في إنجاز تاريخي للنادي وحصلت وقتها على لقب أفضل لاعبة في البطولة.

ومثلت ندى معوض منتخب مصر في أولمبياد ريو 2016 خلال منافسات كرة الطائرة الشاطئية.

وتألقت ندى معوض في دوري الجامعات الأمريكي مع جامعة بارك.

وتم اختيار ندى معوض كأفضل لاعبة وأفضل مسجلة للنقاط بذلك الموسم، كما تم اختيارها كأفضل مسجلة للنقاط في تاريخ الجامعة.

وانتقلت ندى إلى الدوري السويسري عبر بوابة لوجانو.