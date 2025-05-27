بعد 16 عاما.. الفتح يودع قائده الأكثر مشاركة في الدوري السعودي للمحترفين

ودع نادي الفتح قائده محمد الفهيد الذي خاض مباراته الأخيرة ضد النصر ضمن ختام الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين.

محمد الفهيد النادي : الفتح الفتح

وفاز الفتح على النصر 3-2 ضمن الجولة 34 والاخيرة من المسابقة.

ويعد الفهيد الأكثر مشاركة في الدوري السعودي للمحترفين، إذ مثل فريقه باستمرار على مدار المواسم الـ 16 الماضية، منذ الموسم الأول للفتح في الدوري 2009-2010.

وقال نادي الفتح عبر حسابه في منصة إكس: " كل الشكر والتقدير لك على ما قدمته لنادينا من إخلاص وعطاء طيلة السنوات الماضية. كنت مثالاً في الوفاء والروح الرياضية، وساهمت في كتابة صفحات مشرقة من تاريخ النادي، ستبقى دائماً في قلوبنا، وستظل ذكراك حاضرة في ذاكرة كل محب ومتابع".

بالإضافة إلى الفهيد، أعلن الفتح عن نهاية علاقته باللاعب عمار الدحيم. ومثل الدحيم الفتح منذ 2020، ولعب في الموسم الأخير 24 مباراة مع الفريق.

وأعلن نادي الفتح أن مباراة الفريق أمام النصر، ستكون الأخيرة لقائد الفريق محمد الفهيد.

الفهيد كان أحد اللاعبين المتوجين مع الفتح ببطولة الدوري السعودي للمحترفين 2012-2013.