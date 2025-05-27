أشرف نصار لـ في الجول: الأهلي لم يطلب الجزار.. ومن الصعب التفريط فيه

شدد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي على أن ناديه لم يتلقى أي عرض للتعاقد مع محمود الجزار مدافع الفريق.

وقال نصار لـFilGoal.com: "الأهلي لم يتواصل معنا لطلب ضم محمود الجزار".

وأضاف "الفريق يعاني من نقص في خط الدفاع ونحن نريد تدعيم الفريق وليس التفريط في اللاعبين".

وأكمل "بخلاف الأهلي من الصعب التخلي عن الجزار لأي ناد".

ولعب الجزار مع البنك الأهلي هذا الموسم 19 مباراة في الدوري المصري سجل خلالها هدفا.

وكان الجزار بدأ مسيرته الكروية في نادي الكهرباء وانتقل منه إلى فريق الشباب في الأهلي.

ثم خرج إعارة إلى الجونة قبل أن يرحل بشكل نهائي وينضم من الجونة إلى البنك الأهلي.