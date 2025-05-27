انتهت نهائي دوري السلة – الأهلي (88)-(76) الاتحاد.. معادلة السلسلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري الثانية في سلسلة نهائي الدوري المصري لكرة السلة.

وكان الاتحاد السكندري تغلب على الأهلي في المباراة الأولى.

وتقام السلسلة على صالة الشباب والرياضة في مدينة أكتوبر.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 88-76.

ق 1: ثلاثية في الوقت القاتل من إيهاب أمين

ق 2: تقدم الأهلي 85-74

ق 6: تقدم الأهلي 78-66

انطلاق الربع الرابع

نهاية الربع الثالث 74-62

ق 2: تقدم الأهلي 73-60

ق 2: تقدم الأهلي 70-54

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 53-45

ق 1: تقدم الأهلي 49-45

ق 5: تقدم الأهلي 39-36

ق 6: تقدم الأهلي 37-33

ق 7: التعادل 31-31

ق 9: تقدم الأهلي 29-28

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الاتحاد السكندري 28-22

ق 1: تقدم الاتحاد 28-22

ق 3: تقدم الاتحاد 21-17

ق 5: تقدم الاتحاد 15-12

ق 8: تقدم الأهلي 6-4

انطلاق المباراة