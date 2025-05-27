خبر في الجول - الزمالك يتواصل مع حسين زكي لقيادة فريق اليد.. وخطوة متبقية

الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 17:52

كتب : FilGoal

حسين زكي - كرة يد

يسعى نادي الزمالك للاستقرار على المدير الفني الجديد لفريق رجال كرة اليد ضمن استعدادات الموسم المقبل.

وكان فرناندو باربيتو المدرب الإسباني قد رحل عن قيادة الفريق عقب كأس السوبر الإفريقي، ليتولى محمد عبد السلام ريشة المدرب المساعد قيادة الفريق في كأس الكؤوس بصورة مؤقتة.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد تواصل مع حسين زكي المدير الفني السابق للفريق والحالي لسموحة من أجل قيادة الأبيض الموسم المقبل.

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وأبدى حسين زكي ترحيبه بقيادة الفريق في الموسم المقبل.

ويمتلك حسين زكي شرطا جزائيا في تعاقده مع فريق سموحة.

وكان الزمالك قد خرج بموسم صفري بعد الخسارة في جميع البطولات هذا الموسم.

وحقق الزمالك وصافة الدوري وكأس مصر كما حصد المركز الثاني في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية كما خرج من نصف نهائي السوبر الإفريقي.

وكان الأهلي قد توج بلقب كأس الكؤوس بالفوز على الزمالك بنتيجة 31-28.

ونجح الأهلي في تحقيق سداسية تاريخية هذا الموسم.

كرة يد الزمالك حسين زكي
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