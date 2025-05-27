في الجول يكشف كيف تفكر لجنة التخطيط في الزمالك بشأن ملف قطاعات الناشئين

يهدف نادي الزمالك لتأسيس هيكلة إدارة رياضية في الزمالك وذلك لبناء قطاع ناشئين قوي وكذلك توفير نظام للفريق الأول.

ويكشف FilGoal.com كيف تفكر لجنة التخطيط في الزمالك بشأن ملف قطاعات الناشئين.

يعتبر عبد الحليم علي الهداف التاريخي للزمالك المرشح الأول لتولي منصب رئيس قطاعات الكرة "ناشئين وبراعم والأكاديمية" وتم التحرك في هذا الأمر.

ويعد الثنائي جمال حمزة وإبراهيم صلاح المرشح الأقوى للعمل بجانب عبد الحليم علي في قطاعات الناشئين أو مساعد لمدير فني أجنبي لقطاع الناشئين في حالة التعاقد معه.

ويتم العمل على تشكيل أجهزة فنية قوية من أبناء النادي الذين يمتلكون الاسم والخبرة لإخراج لاعبين على مستوى فني متميز للفريق الأول.

وكشف حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك في وقت سابق عن هدف اللجنة بتأسيس هيكلة إدارة رياضية في النادي.

وقال إمام لقناة ناديه: "نحتاج في الزمالك إلى شيء مختلف الفترة المقبلة لذلك نحتاج لمدير رياضي ينظم العمل ويكون هناك مدير تعاقدات وتغيير الأفكار للبناء من أجل الموسم المقبل".

وشدد "رؤيتنا كلجنة تخطيط تواجد نظام في النادي وألا يكون الأمر متعلق بأشخاص فعندما يرحل من يدير، يتم بدء كل شيء من البداية".

وأوضح حازم "هدفنا تأسيس هيكلة إدارة رياضية لشراء وبيع اللاعبين بناء على رؤية فنية ثم رحيل لجنة التخطيط أو التواجد كمجرد رأي استشاري فقط".

ويختتم الزمالك مبارياته في الدوري بمواجهة فاركو يوم 31 مايو الجاري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة.

وضمن الأبيض التأهل إلى بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.

بينما يلعب أمام بيراميدز يوم 5 يونيو على استاد القاهرة في نهائي كأس مصر.