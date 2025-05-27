سبورت تكشف تفاصيل عقد لامين يامال

الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 17:36

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة ضد ريال مدريد

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن تفاصيل في عقد لامين يامال نجم برشلونة الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن لامين يامال سيجدد تعاقده مع الفريق الكاتالوني اليوم الثلاثاء.

سبورت ذكرت أن العقد بين برشلونة ويامال سيمتد حتى 2031، حتى وصول النجم الشاب إلى 24 عاما .

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وأوضحت الصحيفة أن لامين يامال سيصبح الأعلى أجرا في الفريق إذا حصل على المتغيرات في عقده القائمة على الأداء، والمتضمنة في عقده الجديد بما في ذلك الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وذكرت سبورت الإسبانية أن المفاوضات لم تكن سهلة، وبرشلونة كان وضاحا في التوصل إلى عقد يتماشي مع وضع لامين يامال ضمن أعلى الرواتب في الفريق.

ويتواجد روبرت ليفاندوفسكي، وفرينكي دي يونج في قائمة أعلى الرواتب في النادي الكاتالوني.

ولم يرغب خورخي مينديز وكيل أعمال لامين يامال، وخوان لابورتا رئيس برشلونة في إطالة أمد المفاوضات وترك كل شيء جاهزا حتى وصول لامين يامال للثامنة عشر من عمره، فلا يزال اللاعب قاصرًا.

كما اوضحت الصحيفة أن إعارة إنسو فاتي إلى موناكو، أدى لأن يصبح القميص رقم 10 شاغرًا، ليرتدي يامال هذا الرقم.

سبورت كشفت أن ارتداء يامال للقميص رقم 10 المرتبط تاريخيا بأساطير مثل ليونيل ميسي، ورونالدينيو، وريفالدو، هو قرار استراتيجي، يمثل دفعة تجارية كبيرة للنادي، بزيادة مبيعات القمصان، وتعزيز هوية العلامة التجارية لبرشلونة مع نجمها الجديد.

وينتهي تعاقد يامال مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل.

صاحب الـ 17 عاما لعب 54 مباراة منذ بداية الموسم بقميص برشلونة وتمكن من تسجيل 18 هدفا وصناعة 25 في جميع البطولات.

وساهم لامين يامال في تتويج فريقه بالثلاثية المحلية في إسبانيا سواء الدوري أو الكأس أو السوبر.

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