تليجراف: مانشستر سيتي ينضم إلى سباق التعاقد مع ريان شرقي

الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 17:26

كتب : FilGoal

ريان شرقي أمام أونانا - ليون ضد مانشستر يونايتد

انضم مانشستر سيتي إلى سباق التعاقد مع ريان شرقي جناح أولمبيك ليون، حسب جريدة تليجراف.

اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية ألمح للرحيل عن ليون هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن سيتي ينافس ليفربول وتشيلسي وباريس سان جيرمان على ضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاما.

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ولفت التقرير إلى أن سيتي يسعى لضم اللاعب مقابل 20 أو 25 مليون جنيه استرليني، بعد انسحابه من سباق ضم فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن.

ويرغب سيتي في تعويض رحيل كيفن دي بروين وبعض اللاعبين المحتمل رحيلهم هذا الصيف.

وكشف التقرير أن فولام وبوروسيا دورتموند حاولا ضم اللاعب من قبل.

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قبل أيام، أعلن ريان شرقي جناح ليون رحيله من الفريق الصيف المقبل.

وشارك اللاعب الشاب في فوز ليون على أنجيه 2-0 ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وقال شرقي في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "أعتقد أنها هذه هي آخر مباراة لي مع ليون".

وأضاف "لم أقم أبدا بخيانة نادي ليون، لقد بذلت كل شيء من أجل هذا القميص".

وتابع "مستقبلي؟ لا أدري إلى أين سيأخذني القدر".

وواصل "أنا فخور بما قدمته إلى ليون طوال 14 عاما، قدمت كل ما لدي بشغف وتصميم".

وأتم "مهما حدث سأعود إلى ليون في يوم من الأيام".

ويمتد عقد ريان شرقي مع ليون حتى صيف 2026، لكنه اتفق مع النادي منذ فترة أنه سيرحل في صيف 2025.

وذكرت جريدة لو باريزيان أن أندية باريس سان جيرمان وليفربول وتوتنام تتنافس على ضم اللاعب.

وبحسب راديو مونت كارلو الفرنسي، فإن ليون يرغب في الحصول على 25 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل البالغ من العمر 21 عاما.

ويأمل ليون في الاحتفاظ بنجمه الشاب ولكن وضع النادي المالي قد يضطره إلى بيعه.

شرقي يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، وكذلك الجناحين.

ولعب بشكل مستمر مع منتخب فرنسا تحت 21 سنة، ثم تلقى الاستدعاء لمنتخب فرنسا الأول في المعسكر المقبل وفضل عدم تمثيل منتخب الجزائر.

في موسم 2024-2025 سجل شرقي 12 هدفًا وصنع 20 من 44 مباراة بمختلف المسابقات.

بشكل عام، لعب شرقي 185 مباراة بقميص ليون، وسجل 29 هدفا وصنع 45.

ريان شرقي ليون مانشستر سيتي
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