إيقاف مصطفى شلبي.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثامنة للدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

وأصدرت الرابطة العقوبات بعد تطبيق المادة 54 من لائحة المسابقات لموسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة بتروجت والزمالك

إيقاف مصطفى شلبي لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة البنك الأهلي والمصري

إيقاف سيرجي أكا لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف باهر المحمدي لاعب فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة إنبي وزد أف سي

إيقاف مصطفى عادل لاعب فريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف حمدي علاء لاعب فريق زد أف سي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الإسماعيلي والجونة

إيقاف محمد عمار لاعب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة مودرن سبورت والاتحاد

إيقاف أحمد يوسف لاعب فريق مودرن سبورت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف علي الفيل لاعب فريق مودرن سبورت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق مودرن سبورت قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب تكرار تأخر نزول الفريق لأرض الملعب قبل بداية المباراة.

إيقاف محمد عدنان لاعب فريق الاتحاد مباراة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

مباراة طلائع الجيش وغزل المحلة

إيقاف أحمد السعيد لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.