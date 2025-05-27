راحة 6 أيام للاعبي الهلال قبل الاستعداد لكأس العالم للأندية

الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 17:05

كتب : FilGoal

ميتروفيتش - سافيتش - الهلال السعودي

حصل لاعبو الهلال على راحة لمدة 6 أيام عقب نهاية منافسات الدوري السعودي يوم الاثنين، قبل العودة استعدادا لكأس العالم للأندية.

ويشارك الهلال في كأس العالم للأندية الشهر المقبل بالولايات المتحدة.

وذكرت جريدة اليوم السعودية أنه تقرر عودة لاعبي الهلال للتدريبات الجماعية في الثاني من يونيو المقبل عقب نهاية أيام الراحة.

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ومن المقرر أن تطير بعثة الهلال إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 13 يونيو المقبل لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.

حيث يخوض الفريق منافسات المسابقة في مجموعة تضم معه ريال مدريد الاسباني وباتوشكما المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

ويبدأ الموج الأزرق مبارياته في البطولة بصدام قوي ضد ريال مدريد يوم 18 يونيو.

وفاز الهلال على القادسية وأنهى موسمه وهو في وصافة ترتيب الدوري السعودي.

ليضمن المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل.

الهلال كأس العالم للأندية
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