كرة سلة – إصابة عمر هشام بقطع جزئي في وتر أكيلس

تعرض عمر هشام لاعب الزمالك في كرة السلة لإصابة بقطع جزئي في وتر أكيلس.

وقال إسلام جمعة طبيب فريق سلة الزمالك للمركز الإعلامي لناديه: "إصابة عمر هشام بقطع جزئي في وتر أكليس ولم يتم تحديد مدة غيابه بعد".

وأتم "اللاعب سيخضع لأشعة يوم الخميس المقبل لتحديد البرنامج العلاجي وموعد عودته للتدريبات الجماعية".

وأصيب هشام في مباراة فريقه ضد الأهلي في المباراة الفاصلة المؤهلة إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

وتغلب الأهلي على الزمالك في المباراة الفاصلة بنتيجة 110-61 وسط تفوق تام من الأحمر.

وتألق الأهلي بداية من الفترة الثانية، بعدما كانت الفترة الأولى متوازنة بين الفريقين.

وكانت الفترة الأولى متوازنة بين الفريقين وحسمها الزمالك بنتيجة 14-13.

بينما في الفترة الثانية تألق أحمد مهيب وسجل 5 ثلاثيات متتالية لينجح الأهلي في حسم الفترة الثانية بنتيجة 51-27.

ولم ينجح الزمالك في إيقاف طوفان الأهلي في الفترة الثالثة ووسع الأحمر الفارق إلى 36 نقطة بنتيجة 79-43.

وتواصلت ثلاثية الأهلي في الفترة الرابعة ليتجاوز الفريق حاجز الـ 100 نقطة.