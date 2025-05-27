كرة سلة – إصابة عمر هشام بقطع جزئي في وتر أكيلس

الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 17:05

كتب : إبراهيم رمضان

عمر هشام لاعب الزمالك ضد مارك ليونز لاعب الأهلي - كرة سلة

تعرض عمر هشام لاعب الزمالك في كرة السلة لإصابة بقطع جزئي في وتر أكيلس.

وقال إسلام جمعة طبيب فريق سلة الزمالك للمركز الإعلامي لناديه: "إصابة عمر هشام بقطع جزئي في وتر أكليس ولم يتم تحديد مدة غيابه بعد".

وأتم "اللاعب سيخضع لأشعة يوم الخميس المقبل لتحديد البرنامج العلاجي وموعد عودته للتدريبات الجماعية".

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وأصيب هشام في مباراة فريقه ضد الأهلي في المباراة الفاصلة المؤهلة إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

وتغلب الأهلي على الزمالك في المباراة الفاصلة بنتيجة 110-61 وسط تفوق تام من الأحمر.

وتألق الأهلي بداية من الفترة الثانية، بعدما كانت الفترة الأولى متوازنة بين الفريقين.

وكانت الفترة الأولى متوازنة بين الفريقين وحسمها الزمالك بنتيجة 14-13.

بينما في الفترة الثانية تألق أحمد مهيب وسجل 5 ثلاثيات متتالية لينجح الأهلي في حسم الفترة الثانية بنتيجة 51-27.

ولم ينجح الزمالك في إيقاف طوفان الأهلي في الفترة الثالثة ووسع الأحمر الفارق إلى 36 نقطة بنتيجة 79-43.

وتواصلت ثلاثية الأهلي في الفترة الرابعة ليتجاوز الفريق حاجز الـ 100 نقطة.

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