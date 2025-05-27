ديلي ميل: الهلال يمنح برونو فيرنانديز مهلة 72 ساعة لقبول العرض المغري أو رفضه

الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 16:57

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

أفادت جريدة ديلي ميل أن نادي الهلال منح برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد مهلة لمدة 72 ساعة من أجل حسم موقفه من الانتقال للفريق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتنتظر إدارة الهلال رد قائد مانشستر يونايتد سواء بالموافقة أو الرفض.

وكشفت ديلي ميل تفاصيل العرض الذي يتقاضي من خلاله 700 ألف جنيه استرليني معفاة من الضرائب كراتب اسبوعي.

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ويصل الراتب إلى 200 مليون جنيه استرليني في 3 مواسم، شاملة المكافآت، حسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أن الهلال يتمسك بشدة بضم النجم البرتغالي، فيما يحاول مانشستر يونايتد إقناعه بالبقاء ضمن صفوفه.

قبل أيام، أفادت جريدة الرياضية السعودية أن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع النجم البرتغالي برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد برونو فيرنانديز البالغ من العمر 30 عاما مع مانشستر يونايتد في صيف 2027.

وأوضح التقرير أن الهلال عرض على برونو ضمه لمدة 3 مواسم، وذلك قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية يونيو المقبل.

وأشار التقرير إلى أن إدارة نادي الهلال اجتمعت بكايتانو ماريا وميجيل روبن محامي ووكيل البرتغالي برونو فرنانديز لبحث إمكانية التعاقد معه.

وأضاف التقرير أن الهلال مستعد لتلبية كافة المطالب المالية الخاصة باللاعب، وفي حال التوصل لاتفاق نهائي مع برونو فإن إدارة الهلال ستبدأ على الفور التفاوض مع نادي مانشستر يونايتد.

برونو بدأ مسيرته الاحترافية في الدوري الإيطالي مع نادي نوفارا، قبل أن ينتقل إلى أودينيزي ثم سامبدوريا.

وبعد تألقه في الكالتشيو لفت أنظار سبورتنج لشبونة الذي ضمه في عام 2017، وهناك بزغ نجمه بشكل لافت، قبل أن يحط الرحال في يونايتد يناير 2020، في صفقة تجاوزت 60 مليون يورو.

في الموسم المنصرم، أسهم برونو في تسجيل 39 هدفا للشياطين الحمر بمختلف المسابقات.

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