الزمالك يقرر نقل تدريبات الفريق إلى الملعب الفرعي للدفاع الجوي

الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 16:50

كتب : إبراهيم رمضان

أيمن الرمادي

قرر الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي نقل تدريبات الفريق إلى الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه فاركو في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأخيرة ضمن منافسات الدوري المصري يوم السبت المقبل.

وسيتدرب الزمالك في الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي لمدة يومين فقط لرغبة الرمادي في توفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل مباراة فاركو.

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وسيخوض الزمالك تدريبه الأول هناك الليلة في تمام الساعة السابعة ونصف مساء.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة.

وضمن الأبيض التأهل إلى بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.

بينما يأتي فاركو في المركز السابع برصيد 32 نقطة.

وسيواجه غريمه بيراميدز يوم 5 يونيو على استاد القاهرة في نهائي كأس مصر.

الزمالك أيمن الرمادي الدوري المصري
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