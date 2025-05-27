رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري

رفضت المحكمة الرياضية الدولية طلب نادي بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري المصري لحين الفصل في الدعوى الخاصة بخصم 3 نقاط من الأهلي بنهاية الموسم.

وكشف بيراميدز في بيان رسمي: "قررت المحكمة الرياضية الدولية (كاس) رفض طلب التدابير المؤقتة بالشق المستعجل في الدعوى المقدمة من نادي بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري المصري"

وأوضح النادي في بيانه: "جاء قرار المحكمة الرياضية برفض الطلب في الدعوى بناء على الرد المرسل من رابطة الأندية المصرية المحترفة بأن التعليق لن يؤثر على البطولة في ظل تأهل الفريقين بيراميدز والأهلي بالفعل لدوري أبطال أفريقيا."

وأتم "رأت المحكمة أن الدعوى يجب أن تسير وفق إجراءاتها القانونية الطبيعية لحين الفصل النهائي وإعلان القرار بشأن النقاط الثلاث خلال الفترة المقبلة قبل إصدار حكمها النافذ في القضية، بأحقية أي طرف من الأطراف في طلبه، وهو ما سوف يترتب عليه حينها اعتماد أو تغيير بطل الدوري."

وكان بيراميدز قد طلب الفصل في الأمر قبل 27 مايو.

ويلتقي بيراميدز في تمام الثامنة مساء الأربعاء أمام سيراميكا كليوباترا، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري.

وفي الوقت نفسه ضمن الجولة ذاتها، يواجه الأهلي نظيره فاركو.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 55 نقطة، متفوقا على بيراميدز الوصيف بـ53 نقطة.

وكان FilGoal.com قد كشف كيف تتحرك رابطة الأندية واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة.

في البداية بيراميدز أرسل شكوى مستعجلة للمحكمة الرياضية الدولية يتظلم خلالها من عدم خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي في أزمة القمة، والهدف منها هو الحصول على قرار من المحكمة الرياضة قبل نهاية الدوري يوم 28 مايو الجاري.

النادي أرسل لائحة الرابطة مترجمة باللغة الإنجليزية، وأن رابطة الأندية خالفت اللائحة بتقليص عقوبة دون تطبيق للوائح.

المحكمة الرياضية أرسلت خطابا لاتحاد الكرة لمعرفة أسباب صدور قرارات لجنة التظلمات وردود من رابطة الأندية والأهلي والزمالك وبيراميدز.

فكيف ستتحرك الرابطة؟ تبدأ في تجهيز حيثيات قرارها بتقليص العقوبة الصادر من مجلس إدارة الرابطة، وكذلك شرح المواد 62 و63.

فيما سيرد اتحاد الكرة عن طريق لجنة التظلمات التي استمعت لكل الأطراف في هذه القضية وستوضح سبب إصدارها لقرارها بدون أي تعديل لأنها صدرت بناءً على مواد لوائح رابطة الأندية.

وأعلنت لجنة التظلمات باتحاد الكرة الأسبوع الماضي قرارها بشأن أزمة القمة بعدم خصم نقاط إضافية من الأهلي مع الاكتفاء بخسارته المباراة ضد الزمالك بنتيجة 3-0. (طالع التفاصيل)

وجاءت توصيات لجنة التظلمات

عدم جواز نظر في التظلمات المقدمة من الأهلي وبيراميدز والزمالك لنهائية قرار مجلس إدارة الرابطة.

التوصية بإلغاء المادتين 62 و63 من لائحة الرابطة وتعديل البند 14.7 بشأن الانسحاب من المباراة بخصم 6 نقاط مباشرة دون الانتظار لنهاية الموسم.

على رابطة الأندية مراعاة لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم عند وضعها للائحة المنظمة لعملها وبما لا يتعارض مع تلك اللوائح.

مراعاة عمل القرعة سواء للدور الأول أو الثاني علانية بحضور كافة الأندية المشاركة في البطولة لدرأ الشبهات.

على جميع أطراف المنظومة الرياضية وعناصر اللعبة إعطاء الثقة لمنظومة التحكيم المصرية حتى يتمكن أطرافها من التواجد في المحافل الدولية والقارية.

مناشدة الأندية المكونة للمنظومة الرياضية إعلاء المصلحة الوطنية والعمل على بث روح التعاون والمحبة بينها مما يعود أثره على المنتخبات الوطنية.