هدف برشلونة.. سيتي يتوصل لاتفاق مبدئي مع حارس إسبانيول

أفادت منصة ريليفو أن نادي مانشستر سيتي توصل لاتفاق مبدئي مع خوان جارسيا حارس إسبانيول لضمه هذا الصيف.

وذلك رغم منافسة برشلونة ونيوكاسل يونايتد على ضمه.

ولفت التقرير إلى أن النادي السماوي يواصل سعيه لضم ديوجو كوستا حارس بورتو في حال فشل صفقة خوان جارسيا.

ويبحث سيتي منذ فترة عن حارس بديل للبرازيلي إيدرسون مورايش المتوقع رحيله في الصيف.

وكان برشلونة ينوي ضم الحارس البالغ من العمر 24 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وخطط نادي برشلونة لضم خوان جارسيا حارس مرمى إسبانيول ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

ويمتلك خوان جارسيا شرطا جزائيا في تعاقده يسمح له بالرحيل مقابل دفع 25 مليون يورو.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات، أن برشلونة لديه نية بالفعل لضم جارسيا.

جارسيا صاحب الـ 24 عاما، كان ضمن أولويات برشلونة بعد إصابة مارك تير شتيجن قبل أن يتم التعاقد مع فويتشيك تشيزني.

وأشار رومانو إلى أن برشلونة ينوي تفعيل بند الشرط الجزائي في تعاقد خوان جارسيا ثم إعارته إلى ناد آخر الموسم المقبل.

وفي الوقت نفسه تلقى خوان جارسيا أكثر من عرض خلال الفترة الماضية ولا تزال كل الخيارات مفتوحة.

ويبقى قرار اللاعب بشأن مستقبل هو الحاسم لتحديد هوية ناديه الجديد.

ويرتبط خوان جارسيا بتعاقد حتى صيف 2028 مع إسبانيول.

وخاض حارس مرمى إسبانيول 38 مباراة هذا الموسم في الدوري الإسباني.

ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 8 مرات مقابل استقبال 51 هدفا.

ولفت جارسيا الأنظار رغم لعبه مع إسبانيول هذا الموسم.